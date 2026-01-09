為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    總預算僵局未解 立院國民黨團飯店歲末聚餐迎新年

    2026/01/09 14:01 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團在喜來登大飯店舉行歲末聚餐。（記者林欣漢攝）

    立法院國民黨團今日中午在喜來登大飯店舉行歲末聚餐，對於是否有討論到中央政府總預算等議題，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，單純年終聚餐，幾乎所有黨團成員都到了，不用多做聯想，大家新年快樂。國民黨立委謝衣鳯、蘇清泉也都說，新年快樂，大家都辛苦了。

    國民黨團書記長羅智強表示，餐敘很輕鬆，這會期要結束了，今日有邀請立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，一同參與期末的聚會，黨團大家相互交流情感，過程還蠻愉悅的，氣氛輕鬆融洽。

    羅智強也說，很多重要的議題都有在黨團大會討論，這個場合就是輕鬆、軟性的交流，倒沒有特別提到什麼議題。覺得黨團兄弟姐妹都很辛苦，這一年大家並肩作戰，也有很多收穫，韓國瑜也有勉勵大家，新的會期繼續並肩作戰。

    115年度中央政府總預算案於去年10月7日遭民眾黨立法院黨團提出復議，無法付委審查。民進黨團今天在立法院會提案，要求處理復議案，盼為總預算案解套，不過，藍白黨團聯手，以59票比50票，封殺民進黨團提案，總預算案僵局未解。

    國民黨團書記長羅智強。（記者林欣漢攝）

    熱門推播