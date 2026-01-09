蔣介石日記「超色內容」曝！林智群補刀：他應該很後悔沒燒掉......

《蔣中正日記》元旦起免費線上閱覽及下載。（資料照）

《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，有網友瀏覽後驚呼根本就是「發情日記」，內容充斥蔣介石對自己情慾的展露。對此，律師林智群表示：「蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本。」

《蔣中正日記》內容目前全面開放民眾線上下載與瀏覽，民眾可透過國史館檔案史料文物查詢系統。有網友近日在社群分享閱後心得，發現蔣介石日記中有大量情慾獨白。其中包括「與潔如纏擾，七時後起床辦公」意思是，早上先跟潔如來一段翻雲覆雨，7點再去辦公；「下午，購書，逐色」指下午去買書，試圖讓性慾冷靜些。「外出散步，色念復起，狂妄不息」指在街上散步時，性慾又來了，心中吶喊「好想做愛啊！」

此外還有「晚間邪僻又起，幸未發現也」夜晚又想做愛，幸好沒被發現；「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」指十點睡前又想做愛，真是羞恥。若房事表現不佳，他還會安慰自己：「英雄氣短，自古皆然。」

對此，林智群在臉書分享相關內容，並諷刺：「蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本。」網友也笑稱：「那時候還沒有刪除瀏覽器紀錄的習慣」。不過也有不少網友稱讚：「其實這麼誠實的日記真的很了不起」、「這麼理直氣壯知道是邪念還寫下來，不知道為甚麼有一種奇怪的肅然起敬」、「幫老蔣說句好話，連這種事情都誠實寫日記，其實不簡單。」

