    政治

    王毅訪非謬稱台灣屬中國 外交部嚴正譴責

    2026/01/09 13:16 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    中國外長王毅昨（8）日訪問衣索比亞期間與非洲聯盟共同發布聯合新聞公報，公然罔顧客觀歷史事實並謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容。外交部今（9）日對中國政府表達嚴正抗議與譴責，也對非洲聯盟附和中國表達高度遺憾。

    外交部今天發布新聞稿指出，中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的荒誕及惡意言論，外交部表達嚴正抗議與譴責，同時對非洲聯盟附和中國悖離國際現實的政治立場表達高度遺憾。

    外交部鄭重聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。台灣長期積極參與國際社會，為非洲及全球夥伴做出具體且正面的貢獻。

    外交部呼籲非洲聯盟作為區域性重要國際組織，理應秉持客觀事實，並以獨立判斷作為對外發言基礎。中方持續透過政治施壓及話語操弄，在國際場合重覆散播不實敘事，此種悖離事實、破壞國際秩序的作法，不僅荒謬，更充分暴露其以威權手段干預的本質。

    外交部強調，中華民國台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。台灣作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

