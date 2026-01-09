為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    跟進民眾黨幫退休警打官司 國民黨：盡量合作節省兩黨力氣

    2026/01/09 13:16 記者林欣漢／台北報導
    國民黨召開記者會，要協助退休警消提出行政訴訟。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨召開記者會，要協助退休警消提出行政訴訟。（記者叢昌瑾攝）

    立法院去年三讀通過「警察人員人事條例修正案」，但政府未編列相關預算，繼民眾黨日前召開記者會宣布，將替退休警消提出行政訴訟，國民黨今日也宣布跟進。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，民眾黨希望提起團體訴訟，就沒有不能合作的部分，將來訴訟標的一樣時都會盡量合作，節省兩黨的力氣，也能讓司法審理時集中在一個庭審理就好，會依據審定函最後結論做出最佳選擇，不會浪費司法資源。

    吳宗憲呼籲，收到退休審定函的退警們，儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益，因為復審有30天的時間限制，由協會來當國民黨對口，國民黨有成立司法正義律師團，很多律師願意義務性幫忙，也會協助打一般給付之訴，雙軌並行。而每位警察的給付義務機關可能不太一樣，例如有人是警政署、有人是地方縣市政府，將來會依據審定函中給付機關、應給付金額，依政府的正式公文來決定起訴的對象。

    吳宗憲說，警察一輩子為國家犧牲奉獻，甚至因輪班身體都搞壞了，到老了國家卻把他們當免洗筷，退休時得不到應有照顧，這樣奮鬥的價值與意義是什麼。警察一輩子告訴人民要守法，最終卻遇到一個不守法的政府，破壞退休警察與人民對國家的信任。讓這些年邁的退休人員還要在寒風中出來抗議，與政府打官司，握有權力與資源的政府於心何忍？

    前立委游毓蘭表示，行政院扣的不是每月幾千塊的退休金，而是台灣的國家信用、法律尊嚴以及下一代對於公職的信任。法律必須執行，承諾必須兌現，更要停止對軍公教警消制度性的霸淩。

    全國退警總會榮譽總會長耿繼文指出，政府編列高額軍購預算，買的卻是人家淘汰的庫存武器，反觀軍警消用生命奉獻國家，退休了卻沒保障，讓人寒心。他強調，根據新的制度調整警消的退休金，員警部分一年只要20億出頭，民進黨卻對外宣稱要花3000多億，原來是一共計算了50年，完全胡說八道。

    全國退警總會總會長黃啟澤也呼籲政院立即依法給予應有的權益，退警總會也會全力協助大家爭取權利。前分局長蔡進閱表示，尊重行政院提釋憲，但在憲法法庭還沒有判決前就應該要執行法律，呼籲所有退警要注意保全證據，更要團結一致打團體訴訟。

    國民黨召開記者會，要協助退休警消提出行政訴訟。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨召開記者會，要協助退休警消提出行政訴訟。（記者叢昌瑾攝）

