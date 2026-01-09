義大利跨黨派國會團訪台 林佳龍：南歐暖陽照進外交部

義大利國會友台協會跨黨派訪問團7名議員近日訪台，外交部長林佳龍8日接見訪團一行。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（8）日於外交部接見義大利眾議員卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）所率領的國會友台協會跨黨派訪問團，共有7位議員同行，且全都是首次來台，這也是林佳龍在半年內第3次與義大利政要會面。林佳龍表示，期待持續推動雙邊在各領域的合作，深化台義友誼、拓展更多可能，並感謝義大利朋友用無以倫比的熱情為台義關係再加分。

林佳龍表示，台灣寒流來襲、冷風刺骨，但昨日外交部迎來一股最溫暖的南歐陽光，義大利國會友台協會跨黨派訪問團到訪台灣，由義大利眾議員卡塔內歐率領，共有7位國會議員同行，且皆為首次訪台。林佳龍指出，這也是半年內他第3度與義大利友人會晤，「台義情誼就像是義式咖啡，香醇濃郁」。

林佳龍回顧，去（2025）年9月曾在台灣接待由義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）率領的訪問團，隨後他亦前往羅馬出席我國駐義大利代表處整修竣工典禮，當時包括義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）在內，共有多達16位國會議員到場祝賀，超出預期的熱情，把空間本就不大的代表處擠得水洩不通。

林佳龍指出，義大利為文藝復興的發源地，承載千年文明的輝煌；台灣也有許多年輕世代嚮往赴義大利學習設計、時尚與藝術。他並分享，台灣奇美博物館典藏多把義大利史特拉底瓦里（Stradivarius）名琴，歡迎義大利朋友下次有機會一同前往欣賞。

林佳龍表示，除了文化藝術的交流，台義合作也在產業面持續開花結果。我國半導體大廠環球晶圓於義大利諾瓦拉（Novara）投資的全新12吋晶圓廠已於去年開幕，除可就近供應歐洲產業需求，也有助提升整體供應鏈韌性，成為台義半導體合作的具體象徵。

林佳龍轉述，卡塔內歐議員於會中肯定該項投資對義大利的重要性，並表示此次訪團成員橫跨執政與在野多個政黨，皆高度關心台灣的民主發展以及印太地區的和平穩定，期待持續推動雙邊在各領域的合作，以深化台義友誼、拓展更多可能。

林佳龍最後表示，台灣與義大利同樣擁有熱情好客、真誠且自由的特質，也常喜歡開玩笑「戰南北」。在寒流籠罩的台灣，林佳龍感謝義大利朋友用他們無以倫比的熱情，為台灣帶來暖心的問候，也為台義關係再加分。

