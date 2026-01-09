為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朱誼臻拚民進黨初選啟動「小朱號」深入土樹三鶯 戴瑋姍相挺

    2026/01/09 12:50 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員戴瑋姍推薦爭取初選提名的朱誼臻是最強即戰力。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員戴瑋姍推薦爭取初選提名的朱誼臻是最強即戰力。（記者翁聿煌攝）

    民進黨籍新北市議員參選人朱誼臻爭取土城、樹林、三峽、鶯歌區黨內初選提名，今天與「新北最強戰力」議員戴瑋姍陪同，前往樹林博愛街市場掃街請託支持，戴瑋姍說，她與朱誼臻同樣出身基層助理，皆是無背景、一路靠專業打拚的優秀女力，面對初選開疆拓土的挑戰，拜託土樹三鶯選民支持「最認真專業」的朱誼臻。

    朱誼臻邀請戴瑋姍一起用「行動鑰匙」開箱朱誼臻的競選分身、胖卡「小朱號」，這部車是她用來衝刺選情的競選專車，也是「行動服務車」，會深入土、樹、三、鶯的各大街小巷與偏遠山區，讓服務跨越距離，直接送到每一位鄉親面前。

    戴瑋姍推薦朱誼臻，擁有法學碩士背景，之前在民代服務擔任助理期間，處理過上萬件的選民案件，也曾在新北新議會擔任民進黨團主任，對議事程序瞭若指掌，她覺得議會不需要實習生，需要的是像朱誼臻這樣能夠立刻上手的即戰力，黨內初選即將在2月23日至4月初進行，懇請民眾支持。

    朱誼臻說，初選即將於2月23日展開，她每天早上7點站路口迎接鄉親，接著趕行程、掃市場，為了與時間賽跑，所以打造這部胖卡「小朱號」作為的最強分身，希望能爭取到大家支持，前進議會為民服務。

    新北市議員戴瑋姍（右）陪同朱誼臻（右二）掃市場爭取支持。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員戴瑋姍（右）陪同朱誼臻（右二）掃市場爭取支持。（記者翁聿煌攝）

