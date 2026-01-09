未納入國民黨花蓮縣長初選 何啟聖赴黨中央申訴

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖。（記者叢昌瑾攝）

針對國民黨花蓮縣黨部決議年底花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝2位可能人選，日前表態爭取提名、孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，則因戶籍黨籍都不在花蓮，未被縣黨部納入初選名單。何啟聖今日上午前往國民黨中央黨部申訴，接受陳情的國民黨組發會社會部表示，何啟聖想參加初選，目前沒有被列入其中，他想了解原因，黨中央也在了解地方黨部的作業細則，這些都會向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華報告，請業管單位了解以後，再行回覆。

何啟聖指出，黨中央去年11月有通過2026縣市長作業要點，但偏重藍白合的機制，沒看到有須於選前10個月入籍的規定，2022年桃園市長也是遲到5、6月才決定人選，當時羅智強、張善政等人的戶籍恐怕也還不在桃園。自己週一就公開宣布參選，花蓮縣黨部週四卻稱他的黨籍、戶籍不在花蓮，就失去參與黨內初選的機會。

何啟聖表示，選罷法規定，只要選前4個月入籍即可，「難道國民黨的提名辦法，要超越選罷法提早到10個月以前就必須入籍嗎？」「為什麼我就要提早到選前10個月入籍呢？坦白說我沒有防備到這一點。」若確實有此規定，就按照規定做，也要公告、周知。他卻未接到通知，非常遺憾，中央黨部申訴，是希望程序上還有能補正的空間及機會。

何啟聖說，他週六會赴花蓮參加紀念前縣長陳清水的追思活動，今日就會與地方黨部聯繫，盼能與縣黨部主委盧新榮聯繫上及當面說明，希望能參與到花蓮縣長選舉，因為這場黨內初選對國民黨有特定意義，最主要希望讓花蓮的政治清明，終結長達23年傅氏家族的壟斷，已經形成的政治堰塞湖要盡早加以排除，藍天重現，2026這場選舉，希望能摘除花蓮上空的這朵烏雲。

何啟聖強調，參選不是要打擊黨中央，是幫助國民黨改革形象的重塑，希望參加初選的過程中能力求圓滿。他也希望初選能納入花蓮縣議長張峻，因為張峻只因為與傅的理念不合而離開，最終也是希望能重回國民黨。

何啟聖指出，既然在別的縣市能跨黨派合作，在花蓮藍大於綠的板塊，若能結合所有泛藍理念相同的同志都能參與黨內初選，就能畢其功於一役，贏得初選無疑就贏得大選，在真正大選時能節約很多的選舉花費，也能團結黨內，真正在花蓮實現藍綠白跨黨派的和解，大家一起為花蓮的建設發展努力，也符合國民黨要容納最多數支持的力量，來擴大執政實力的想法及精神。

