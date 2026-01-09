與王定宇、沈伯洋開「同學會」！石平：希望有更多日本議員被中制裁

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與多名民進黨立委交流。（記者方賓照攝）

日本維新會參議員石平今（9）日率團拜會立法院外交及國防委員會，由民進黨籍召委王定宇及多名同黨立委親自接待。由於石平、王定宇、沈伯洋三人皆被中國列入制裁名單，宛如「被中國制裁同學會」。石平致詞時幽默表示，在日本只有他一位國會議員被中國制裁，代表日本國會「還不夠努力」，希望未來能有更多議員被制裁，才代表做對了事情。

此次訪團由印太戰略智庫執行長矢板明夫陪同，民進黨立委沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、張雅琳、李坤城、黃捷等人皆出席與會。王定宇打趣介紹，現場除了他與石平，還有被中國宣告「全球通緝」的沈伯洋，大家都是中共眼中的頭痛人物，卻也是民主陣營的堅定盟友。

請繼續往下閱讀...

王定宇致詞時表示，台日關係在歷史、文化、地緣及經貿上都密不可分，面對天災時更是第一時間互相伸出援手的「好鄰居」。他強調，台日交流是必然且必要的，對印太地區的和平穩定具有重要意義。

石平致詞時，則推崇台灣是非常成熟的民主主義國家，擁有成熟的議會機制。他強調，日本與台灣共享普世價值，面對人類歷史上極權、霸權的中國政權，台日必須加強協作。他並表示，為了維護亞洲與台海和平，兩國有責任共同對抗極權擴張，這也是他此行來台交流最重要的目的，也很榮幸見到台灣國會議員的同仁。

石平也打趣表示，雖然三人都被中國制裁，但王定宇還是他的大前輩，同時也覺得在日本他是唯一被中國政府制裁的議員，說明日本國會還不夠努力，還沒有做出很多成果。所以希望未來日本國會繼續努力，繼續多幾個議員被中國制裁，就說明日本國會「幹了很多好工作」。

至於此行是否會順道拜會在野黨立委？石平說，此行日程都是預先安排，由於明天就要回國，現在行程也安排的非常滿，但如果有機會且對方願意，他非常榮幸能與其他政黨同仁進行交流。這次行程滿檔讓他連去故宮博物院都沒時間，不過將來還有很多機會回來台灣，希望與各方面人士和政黨進行交流。

王定宇也說，下次會正式提出邀請，盼石平帶維新會的同仁一起來台灣各政黨、各城市走走看看，這一定是開放的。他也笑稱，我們台南跟日本有直飛，台南的食物比較好吃，下次可以來品嚐見真章。

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與多名民進黨立委交流。（記者方賓照攝）

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與多名民進黨立委交流。（記者方賓照攝）

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與多名民進黨立委交流。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法