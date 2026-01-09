藍白聯手 第6度封殺國防特別條例

立法院今（9日）召開院會，總預算案再度被藍白聯手擋下，民進黨團立委在議場中央高喊「我要審預算」。（記者陳逸寬攝）

在藍白席次優勢下，立法院會今天表決通過封殺新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案付委審查。自去年12月2日起，藍白兩黨已聯手6度封殺國防特別條例。

為強化自我防衛能力，行政院會於去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白隨即在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程，藍白反以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。

立法院6日程序委員會通過藍白立委提案，將議事日程草案送交院會處理。

院會議程未定情況下，民進黨立法院黨團為讓國防特別條例付委的提案能在院會處理，黨團書記長陳培瑜等人昨晚到議場前排隊，於今天一早完成遞案。

朝野黨團今天一早協商，仍未達成共識，立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會。國民黨團對民進黨團提案表示異議，韓國瑜裁示表決。

藍白黨團最後以59票比50票，成功封殺國防特別條例草案付委審查，第6度封殺該案。（編輯：蘇龍麒）1150109

