被問「國共論壇」 鄭麗文僅回：明天會有公開受訪

國民黨主席鄭麗文。（記者田裕華攝）

針對傳出「國共論壇」可望農曆過年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將帶隊前往北京參加，國民黨主席鄭麗文今日上午出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」時，面對媒體提問「國共論壇」以及「鄭習會」等議題，她僅以明天會有公開受訪為由，以及另有行程安排，拒絕說明受訪。

至於媒體問及前民眾黨主席柯文哲最近穿梭藍、綠陣營推動「人工生殖法修正草案」，是否擔心「綠白合」，鄭麗文則是連說3個「不會」。

鄭麗文在典禮上致詞則表示，非常感謝「幸福企業」一起幫忙解決台灣少子化的國安危機問題，支持年輕人家庭，提供就業機會，她並建議企業界一起來支持藍、白兩黨共同推出的「台灣兒童未來帳戶」政策，希望所有父母的所屬企業公司，一起自願加碼投入兒童未來帳戶，適用免稅優惠，以鼓勵父母與政府一起投資台灣的下一代，解決少子化危機，她期許各部門都能齊心齊力解決台灣問題，並拒絕內耗與惡鬥，共同迎向幸福美滿的未來。

鄭麗文指出，台灣現在大多為雙薪家庭，父母蠟燭兩頭燒，沒有時間、心情或經濟空間敢生小孩，希望政府、民間攜手努力，而在野黨也竭盡心力提供兒童與育幼福利，最進國民黨與民眾黨就共同推出「台灣兒童未來帳戶」，要讓每名新生兒在一出生，政府就在他的「未來帳戶」中存入5萬元，直到12歲每年再投入1萬元，直到18歲後才能動用或選擇不動用，這筆基金由國家投入台灣的股市，投資與大盤指數連動的ETF指數，與台灣經濟共同成長，也讓小孩學習理財與指數成長的觀念，未來也不必擔心讀大學沒有錢、要學貸，當要成家時有一筆基金，或作為創業的第一桶金。

鄭麗文呼籲所有企業支持這項政策，可以自願加碼投入員工子女的「未來帳戶」，同時適用免稅優惠，以鼓勵父母與政府一起投資台灣下一代，解決少子化危機。

