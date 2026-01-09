11月選舉9月起營養午餐免費 黃偉哲質疑蔣萬安政策買票

台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，台南市長黃偉哲認為這有非常大的政策買票嫌疑。（記者王姝琇攝）

台北市長蔣萬安宣布自2026年起台北市各公私立國中小營養午餐全面免費，基隆、台中、高雄也陸續跟進政策。台南市長黃偉哲今天受訪認為，「11月份就要選舉、9月份開始實施，這有非常大的政策買票的嫌疑。」

黃偉哲說，我記得蔣萬安的祖父、已故副總統蔣經國先生曾講過：「買醋的錢不要拿來買醬油。」就是說預算有它的一個完整性。如果要臨時東拼西湊、為了選舉，以期程來看，他們是今年9月才要開始做全面營養午餐免費，既不排富且又緊鄰選舉時才實施，「11月份就要選舉、9月份開始實施，這個有非常大的政策買票的嫌疑。」

黃偉哲指出，9月開始實施該政策完全無財源基礎，沒有財源要動用什麼？第一個預算的排擠，第二個動用二備金，東挪西湊就為選舉這樣做？如果台北市要做也應該是明年度，並在今年年底編列預算，這樣才能從從容容的實施，且要排富。現在都捨此不做，今年9月就要實施，是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，把這些預算做挪用跟排擠，坦白講這不是人民之福。

黃偉哲強調，不過因為對台南人來講，我們還是會好好的妥善規劃財源、教育資源以及其他政府總預算的這個計畫，我們可能近期內最快的時間內會跟各位報告答案。

