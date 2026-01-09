傳國共論壇27日登場 石平示警：國共合作史就是國民黨「上當史」

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與民進黨多名立委交流。（記者方賓照攝）

國共論壇傳將於27日登場，將由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加，被視為為「鄭習會」鋪路。長期研究中共政權的日本維新會參議員石平今（9）日拜會立法院外交及國防委員會時受訪直言，歷史上兩次國共合作，結果都是國民黨「上兩次大當」、最後失去中國大陸，呼籲台灣各政黨應吸取血的教訓。

外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇今天安排在立院接待石平並展開密門會談，民進黨立委沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、張雅琳、李坤城、黃捷等人與會交流。

針對國民黨可能率團訪中，王定宇受訪表示，民進黨從未反對和平對話，但必須是在沒有前提、尊重2300萬人真實存在的情況下進行。他向國民黨喊話，若真要前往中國，第一，絕不能將「阻擋台灣國防預算」當作給北京的伴手禮；第二，不應只做中共的傳聲筒，應明確傳達台灣人民對中共軍事威脅的不滿，並要求中共尊重中華民國在國際上的存在，「如果不講這些，只是去聽國台辦訓話，那大可不必」。

石平受訪時則指出，他是日本參議員，雖不便評論台灣內部政黨競爭，但他從小生長在中國，對中國共產黨有深刻認識。他直言，與中共對話必須要有「底氣」與「實力」，否則對話毫無意義，因為中共的對話目的往往是為了瓦解與欺騙對手。

石平以歷史為鑑表示，歷史上發生過兩次國共合作，也是兩次國共對話，結果大家都知道，「上當受騙的是當時的國民黨」，並因此失去了中國大陸。他語重心長地呼籲，台灣所有政黨都應吸取慘痛的歷史教訓，不要輕易相信與共產黨對話能產生積極結果，這是一種對中共本質認識不足的幻想。

