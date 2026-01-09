宜蘭縣府運動處籌備揭牌 2/1新增原民處

宜蘭縣府今天在縣立體育館舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式，縣府、民代及體育界代表出席。（記者王峻祺攝）

因應中央「運動部」成立，宜蘭地方去年底積極爭取設立運動處，打造全民運動城市，經縣政府籌組，今天舉行籌備處揭牌，民代爭取年底前正式成立，議會將支持相關預算；另外，原住民族行政處也將於2月1日成立，處長須具備原住民身分，人選呼之欲出，以民政處副處長辜雯華呼聲最高，但尚未獲縣府證實。

宜蘭縣府今天在縣立體育館舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式，代理縣長林茂盛說，宜蘭雖多雨且人口僅45萬，但體育風氣盛行，回顧宜蘭曾舉辦過全中運、全國運及全原運，累積豐富賽務經驗。

他說，宜蘭體育成績也亮眼，去年羅東高工棒球隊更打入黑豹旗決賽獲亞軍，也連續4年拿到「運動i台灣」計畫全國特優肯定，成立運動處象徵宜蘭體育邁向新里程，未來將挹注更多預算與資源在體育建設上。

議長張勝德說，感謝副議長陳漢鍾積極促成，讓運動處成為縣府今年新設的2個局處之一，以即將於2月1日成立的「原民處」速度為例，呼籲縣府在今年底前正式成立運動處，議會將全力支持相關預算，並可考慮與工商旅遊處觀光行銷科合作，以運動賽事帶動地方觀光旅宿產業。

副議長、宜蘭縣體育會理事長陳漢鍾說，籌備處成立是邁向正式「運動處」的關鍵一步，盼縣府加強對選手「營養金」補助及教練支持，以留住體育人才，也希望編制員額一次到位，共同支持宜蘭體育發展。

另外，宜蘭縣府2月1日將新增原民處，依照組織規劃配置約20名正式人員，編制內有正、副處長各1人，3名科長以及數名職員，將設立「土地管理科」、「文教社福科」及「經濟建設科」。

原民處長人選須具備原民身分，並要有豐富學經歷背景，且熟稔原住民事務，以縣府目前局處首長人選中，主要負責原住民事務的民政處副處長辜雯華呼聲最高，雖未獲縣府證實，但副處長近日為了原民處成立，密切開會中。

