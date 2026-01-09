為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民眾借簡舒培懸掛看板被查水表？ 北市環保局：接獲檢舉查無違規

    2026/01/09 11:06 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導
    民眾發文表示，自家店面借簡舒培掛看板，昨突被台北市環保局人員詢問。（翻攝自臉書）

    今年就要地方選舉，各候選人陸續掛上看板廣告等文宣。昨（8日）晚間一名民眾發文表示，自家店面借給民進黨籍台北市議員簡舒培掛廣告，昨卻有環保局人員特別來詢問是否有同意懸掛此廣告？消息一出引發討論，簡舒培訝異說，這是從政以來第一次碰上，也不禁質疑，難道是在查水表？環保局表示，此案為接獲檢舉認有滋擾社區安寧疑慮，經查沒有違規。

    民眾昨晚間發文，指昨日下午台北市環保局人員突然來問，是否有同意簡舒培掛上帆布看板，她也表達是她請簡舒培來掛的；環保局人員則應道：「妳答應的就好，沒事了。」

    簡舒培表示，她與這名民眾本來並沒有特別認識，是對方主動來訊說可以出借店面讓她掛看板；她也說，聽到此消息感到相當訝異，因為她在大安、文山區的看板，其實並不算多，這也是從政以來首度碰到這樣的狀況，也不禁質疑，難道是要恐嚇她的支持者？有點查水表的感覺。

    環境清潔管理科科長陳浩彰表示，此案為建管處去年12月31日接獲反映，指金山南路2段111巷口兩側設有政治人物看板，認有滋擾社區安寧之虞，移請環保局大安區隊派員現場查察。經區隊派員經確認2面看板均已取得所有權人同意，且未違反台北市廣告物管理自治條例第23條規定。

    熱門推播