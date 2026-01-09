為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總預算卡關 綠委吳沛憶喊話：趕快審預算照顧好學生

    2026/01/09 15:05 即時新聞／綜合報導
    吳沛憶疾呼，受影響的預算都是在照顧學生、改善校園，影響無數學生的日常。立法院有責任補交作業，趕快審預算，照顧好我們的學生。（圖擷取自吳沛憶臉書粉專）

    立委吳沛憶今發文痛斥，理論上要在去年12月31日前審查完畢的年度總預算，完完全全沒有動。過去，頂多是審到一半還沒審完，大家一起留在立法院熬夜加班，但這次卻是被藍白卡關，根本沒有開始審。

    吳沛憶今日於社群平台發文提及，昨天在教育委員會，她質詢教育部：總預算未過會造成什麼影響？

    第一點，「新興計畫」經費完全不能用，包括幫大學修危樓、文資，保障校園安全的 15億不能用（含台大徐州路校區百年古蹟整修）、在人口增加區新建校舍的經費不能用、學生學習無人機、銜接未來產業發展的經費不能用、透過學術研究，讓 AI跟產業結合的經費不能用、幫高中處理汙水排放的經費不能用。

    第二點，「延續性計畫」也因預算不確定性耽誤執行。她必須再次呼籲藍白：快點審預算，而且是認真、專業地審，而不是拿預算來出氣洩憤。

    吳沛憶疾呼，受影響的預算都是在照顧學生、改善校園，影響無數學生的日常。立法院有責任補交作業，趕快審預算，照顧好我們的學生。

