    首頁 > 政治

    「國共論壇」擬農曆年前舉行 王金平：黨中央還沒有讓我知道

    2026/01/09 10:58 記者施曉光／台北報導
    針對「國共論壇」可望於農曆過年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將率團前往北京出席，前立法院長王金平表示「我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道。」（資料照）

    針對「國共論壇」可望於農曆過年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將率團前往北京出席，前立法院長王金平表示「我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道。」（資料照）

    針對「國共論壇」可望於農曆過年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將率團前往北京出席，前立法院長王金平今日上午受訪表示，他沒有參與黨務工作，雖然是黨的「最高顧問」，「但他們需要我顧的時候我才顧，問的時候我才問，我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道。」

    對於媒體詢問，重啟「國共論壇」是否對兩岸關係融冰是好的契機？王金平說，對國民黨來說，與對岸往來溝通，相信會對兩岸情勢有緩解的作用；至於對今年國民黨縣市長選戰的影響，王金平只說，「中央有中央的看法，他們應該有經過評估分析，所以我們尊重。」

    對於媒體追問，是否對此事有意見？王金平則重申，自己並沒有參與黨務，黨中央一定有經過詳細評估，認為這樣做會對兩岸情勢緩解有相當的幫助，而且應該對國民黨的選情有所助益。

    此外，針對媒體詢問立法院審查「人工生殖法修正草案」，是否會成為綠、白兩黨合作的契機？王金平則說，要看黨團的意見如何，不過昨天民進黨立委內部有意見，此事還需要再經過溝通。

