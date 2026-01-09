飛官辛柏毅失聯 小姨子問神淚曝：他卡在8千呎水裡撞到頭、手被纏住......

海巡署艦艇頂著九級風浪，尋找失聯飛官辛柏毅。（海巡署提供）

空軍上尉飛官辛柏毅疑墜海發生到今天早上10點已超過62小時，陸海空搜救持續中，家屬今貼出問神結果文說「他卡在8千呎水裡」、想被找到但「怕醜不願意給家人看到」，網友們不斷號召集氣，希望早日帶回辛柏毅，並找到黑盒子。

從豐濱大灣到台東三仙台海域，都有民眾目擊海巡船艦在海上搜尋。海巡署指出，昨晚至今（9）日上午9時，搜救工作總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人，各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象風力6-7級、陣風9級、浪高3公尺，不會放棄任何機會。

辛柏毅家人昨天到宮廟問神，飛官小姨子發文說，「姊夫，你告訴我們你左手左肩被衣服還是帶子卡住了，一定要找到你的黑盒子，你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡，你也不清楚自己在哪」、「你想回家，又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看」，要我們多心碎才好，不斷呼喚「姐夫回家吧」！

網友們則在下方留言為家屬集氣，「願意吃素一個月祈求找到人」，不過也有網友認為宮廟說法不能當參考、不該這個時機點消費國軍。

海巡公布今天上午最新畫面，昨天晚間到今天持續搜救。（海巡署提供）

海巡署公布最新搜救畫面。（海巡署提供）

