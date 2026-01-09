為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    如果陳昭姿離開立法院 黃暐瀚：台灣恐喪失 IPAC會員資格

    2026/01/09 11:49 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲所設不分區立委「兩年條款」2月1日將至，但因民眾黨立委陳昭姿尚未簽署離職書，引發同黨立委林國成、麥玉珍不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他所關注的則是，一旦陳昭姿離開立院，好不容易才加入的（IPAC）「對中政策跨國議會聯盟」，台灣恐將失去會員國資格。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，民眾黨立委陳昭姿全力爭取的代理孕母法案尚未通過，令2月請辭立委出現變數，黨內傳出雜音，質疑為什麼她可以不走？而黃暐瀚所關注的則是，一旦陳昭姿離開立院，好不容易才加入的「IPAC」，台灣恐將失去會員國資格。

    黃暐瀚指出，IPAC需要民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」一比一同時加入，才能取得會員資格。由於主要在野黨國民黨沒有一位立委願意加入，IPAC經過討論後，認定擁有8席的民眾黨在國會掌握關鍵席次，也符合「主要在野黨」的資格，於是2024年陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入「IPAC」。

    黃暐瀚直言，也就是說，當陳昭姿卸下立委身份的那天，台灣將跟著失去IPAC的會員資格，這事令人有點擔心。

