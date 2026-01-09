為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    屏東用二備金買員警防護裝備 基層警：有人支持的感覺真好

    2026/01/09 10:38 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣府動用二備金購置戰術背心，拋射型電擊槍等警察裝備。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣府動用二備金購置戰術背心，拋射型電擊槍等警察裝備。（記者陳彥廷攝）

    近來受總預算遲遲未審而影響的屏東縣政府，昨天深夜縣長周春米曝心聲，強調屏東近年未再舉債，而此同時，因基層員警的安全設備也是有必要添購，屏東縣警局昨天在潮州警分局成立全國最南端的槍彈實驗室，就同場展示縣政府以二備金所購買的各式安全裝備，面對歹徒手法及配備日新月異，不少基層警相當有感縣政府的大力支持。

    屏東縣政府警察局2024年8月起啟動槍彈實驗室籌備，期間完成人員培訓並順利通過內政部警政署刑事警察局實地評鑑，昨天由縣長周春米和縣警局局長甘炎民主持聯合揭牌儀式，未來將大幅縮短空氣槍鑑驗時效，發揮鑑識最大戰力。

    此外，為同時為提升基層外勤員警的執勤安全，縣府特別動用第二預備金237萬7000元，採購汰換拋射式電擊器66組、訓練卡匣1360顆、防割手套250雙、防護型噴霧器220罐、戰術背心100件、微型攝影機30台及保安訓練器材等多項警用防護裝備，讓第一線警力在面對突發事件、抵禦攻擊或處理失控民眾時，擁有更完善的安全保障。

    縣警局指出，外勤員警每日面對的狀況難以預測，每1次出勤都可能面臨生命危險或危害，強化員警個人防護裝備實為必要之舉，不僅是為確保執勤圓滿順利，更是維護生命安全的基本保障。

    1名到場的基層警指出，近年歹徒的手段及工具是日新月異，縣府特別動用第二預備金為員警購置應勤防護裝備，是相當有感，覺得身旁隨時「有人支持、有人鼓勵」，顯現縣府是與警察站在同一陣線共同守護屏東治安。

    縣長周春米說，員警是維護治安與社會秩序的核心力量，每位同仁背後都有著家人與社會期待，縣府的支持讓警察同仁更有力量，也將讓屏東持續朝向「更安全、更穩定、更宜居」的方向前進。

    屏東縣警局昨天為全國最南端的槍彈實驗室開幕，現場也展示購置的新配備。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣警局昨天為全國最南端的槍彈實驗室開幕，現場也展示購置的新配備。（記者陳彥廷攝）

