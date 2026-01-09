為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝施壓中華電信人事鐵證 馬郁雯今告發陳玉珍圖利、藉勢藉端勒索

    2026/01/09 10:28 即時新聞／綜合報導
    爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯（左）、國民黨金門立委陳玉珍（右）。（資料照 本報合成）

    爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯（左）、國民黨金門立委陳玉珍（右）。（資料照 本報合成）

    國民黨金門立委陳玉珍繼被控施壓中華電信翁姓、李姓員工人事升遷案，爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯今日指出，她已掌握中華電信工會正式行文要求中華電信全面清查公司人事關說案，並且今天已經與陳又新律師按鈴告發陳玉珍涉犯圖利、藉勢藉端勒索等罪。

    馬郁雯在臉書PO文表示，陳玉珍慘了！她獨家掌握中華電信工會已正式行文要求中華電信全面清查公司人事關說案，並且她今天已經與陳又新律師按鈴告發陳玉珍涉犯圖利、藉勢藉端勒索等罪。

    馬郁雯指出，根據6日中華電信工會正式行文給中華電信公司的公文，公文中工會正式要求：「1.即刻就因金門陳玉珍立法委員強力介入不當關說獲得升遷之李姓員工調降回原職務，並索回升遷之各項差額。2.嚴懲高雄營運處總經理，並進行內部調查，有無其他不當舉措。3.清查公司內部有無相類關說事件，並嚴格糾正各黨派空降公司任職人員。」

    馬郁雯續指，相信收到此文之後，中華電信將展開內部調查，不用多久，陳玉珍的人事關說案很快就會水落石出，另外，除政治責任外，今天與陳又新律師將到北檢按鈴告發陳玉珍涉犯貪污治罪條例中圖利、藉勢藉端勒索等罪，這是五年以上且併科罰金3000萬元以下重罪。

    馬郁雯直言，過去她爆料的過程中，因為個資法的關係，把翁姓員工、李姓職員、陳姓職員的本名與關說職稱都去識別化，但在告訴狀中，會把完整員工姓名、關說職稱、關說過程都交付北檢檢察官，有沒有涉嫌關說施壓陳玉珍委員心裡有譜！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播