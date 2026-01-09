檢察官陳舒怡被列中共懲獨名單 黃帝穎：二大法律反制措施更顯必要

律師黃帝穎。（資料照）

中國國台辦將劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，律師黃帝穎表示，中國跨境鎮壓我國檢察官擺明干預司法，二大法律反制措施更顯必要。

黃帝穎在臉書po文表示，高檢署檢察官陳舒怡等4位檢察官並無統獨的政治表態，卻被中國發佈制裁，顯見中國除壓迫我國政治人物，更企圖干預台灣司法，二大法律反制措施更顯必要。

黃帝穎指出，協力中國跨境鎮壓者處七年以上徒刑一律重罪法辦，任何個人或企業若有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，涉犯國安法、國家情報工作法、刑法、兩岸條例等，最重處7年以上有期徒刑，一律重罪法辦！

黃帝穎續指，總統宣佈建立通報保及護機制更顯必要，賴清德總統日前召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，宣示對於中國對台的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲，確實有必要。

黃帝穎直言，就連在第一線執法的4位檢察官都遭中國跨境鎮壓，可見總統宣示建立保護機制及嚴懲在地協力者，確實具有捍衛台灣法治威信與民主價值的憲政意義。

