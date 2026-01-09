批藍擋軍購預算換國共論壇門票 林楚茵：跪求見習近平當面輸誠？

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨傳出將於農曆年前重啟「國共論壇」，預計由副主席蕭旭岑率團赴中。民進黨立委林楚茵表示，當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」，質疑國民黨重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

傳出「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，可能安排在本月27日至29日於北京登場，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京，黨內認為這頗有雙方中斷溝通平台多年後再重新恢復關係試水溫，也有為日後可望舉行的「鄭習會」鋪奠基礎的味道。

林楚茵表示，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。

林楚茵說，諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。

林楚茵質疑，國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

