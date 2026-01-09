為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批藍擋軍購預算換國共論壇門票 林楚茵：跪求見習近平當面輸誠？

    2026/01/09 10:05 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    國民黨傳出將於農曆年前重啟「國共論壇」，預計由副主席蕭旭岑率團赴中。民進黨立委林楚茵表示，當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」，質疑國民黨重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

    傳出「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，可能安排在本月27日至29日於北京登場，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京，黨內認為這頗有雙方中斷溝通平台多年後再重新恢復關係試水溫，也有為日後可望舉行的「鄭習會」鋪奠基礎的味道。

    林楚茵表示，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。

    林楚茵說，諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。

    林楚茵質疑，國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播