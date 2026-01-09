藍花蓮縣長提名可能人選排除何啟聖 張亞中轟黨中央：留住臉面別讓人瞧不起

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

針對國民黨花蓮縣黨部決議年底花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，同時只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等2位可能人選，排除同樣表態爭取提名的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，孫文學校總校長張亞中今日上午發出聲明強調，孫文學校不接受這樣的決策，並呼籲黨中央不要讓黨員失望，讓其它人瞧不起，保住民主政黨的基本底線，留住國民黨的民主臉面。

張亞中指出，國民黨如此作法，再次動搖一個百年政黨得以存在的根本，即「公平的制度」，花蓮縣黨部的作為是民主原則的倒退，何啟聖具備黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，完全符合「黨員參加公職人員選舉提名辦法」規範，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外，「這樣的門檻，究竟依據何在？」

張亞中強調，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者的黨籍或戶籍須預先設於參選地，依法只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格，更何況過往黨內徵召案例中也不乏跨區，甚至先徵召後入黨的前例，「花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限。」

張亞中批評國民黨排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑，是「只准特定人選參加」的封閉作法，他並認為，「花蓮政治仍然被少數勢力壟斷，國民黨改革仍然停留在口號層次。國民黨中央如果不能及時修正，必然公信力掃地，不再受人尊重。」

他還說，「花蓮不是任何人的私有領地。中國國民黨，也不應成為任何派系或家族操作的工具。」

