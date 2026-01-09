總預算卡關 王婉諭質疑：在野黨想換取什麼？

立法院長韓國瑜。（資料照）

時代力量黨主席、前立委王婉諭嘆說，2026年，已經過了整整1週。但年度總預算以及攸關國家安全的國防特別預算條例，至今卻仍卡在程序委員會，遲遲無法付委審查，不禁質疑「在野黨想從這場預算僵局中換取什麼？」

王婉諭今發文提及，更荒謬的是，國民黨近期對外宣稱，之所以杯葛國防特別預算，是因為先前採購的F-16戰機尚未到貨。這理由一點道理都沒有，這就像是在說：因為之前網購的醬油還沒送到，所以接下來什麼菜都不買、冰箱也不備料、乾脆不煮飯了。

事實其實很清楚：

第1點，「F-16交付延遲，是全球供應鏈產能吃緊的結果」。不是只有台灣遇到問題，所有採購國家的交付時程，幾乎都受到影響。

第2點，「軍購不是一般市場交易」。在現實的戰略與政治條件下，台灣能採購的對象與品項本來就非常有限。如果因為產能延遲就全面停購，等同於親手削弱自己的防衛能力。

更何況，如果在野黨真的在意「買什麼、花多少錢」，那更合理的作法，應該是讓國防特別預算進入委員會，好好審、逐項審。現在本末倒置的做法，只是不斷地在延宕軍購時程，白白錯過強化國家防衛的關鍵時刻。

王婉諭反問，「藍、白的真正盤算是什麼？在野黨想從這場預算僵局中換取什麼？這場朝野對峙，還有沒有解方？」

