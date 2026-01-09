美國逮捕馬杜羅引矚目 顏擇雅籲國安單位防範第五縱隊

馬杜羅（左）與川普（右）。（法新社）

美國近期對委內瑞拉發動突襲，活捉長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引起外界矚目。對此，作家顏擇雅認為，現在開始，北京應該會漸漸意識到「武統」並沒之前想的容易。但何謂「武力」解釋本來就很寬。一條路不行，中共就會想其他的路，如跨境抓人之類的。

顏擇雅發文提及，「川普跨海抓馬，我當然知道有觸犯國際法之嫌，質疑的聲音很合理」。但，這一行動對北京製造的震懾效果太明顯，所以主要是為台海戰雲暫時消散感到高興。也就是說，「我認為北京可有樣學樣也抓走賴清德的川黑說法很荒謬。一是技術上太難，二是北京如何對待台灣本來就不是看國際法」。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅坦言，「不過，我也不是完全沒有憂慮。」也許，這事對北京的確不無啟發？例如，何不跨境過來綁架某個「台獨頑固份子」帶去對岸審判，不必是總統，只求效果震撼？ 香港銅鑼灣書店不就是跨境綁架？ 也來台灣搞一個，選個名人，這對北京很難嗎？ 不必派戰機入侵，不必轟炸，因為這次病毒式傳播效果最大的並非轟炸畫面，而是馬杜洛上銬的影像。這對北京很難嗎？北京要考慮的應該是什麼說法讓美日最不好介入。可以想像，跨境抓馬杜洛，屆時應該會在那個說法裡面。

北京如果想做這種事，是需要第五縱隊幫忙搜集資訊的。所以建議國安單位要加強第五縱隊的監聽。另外，已上「台獨頑固份子」名單的，政府也應該加強保護。當然中共若想綁人，也不見得會選有在名單上的人。

顏擇雅透露，「要不要發表這篇我本來很猶豫。這不是在幫中共嚇人嗎？我的用意是希望大家可以未雨綢繆。我尤其要提醒藍白，把兩岸界定為『國內』，要『各表一中』，是會把北京跨境抓人正當化的」。

不少有網友看到貼文後留言，有人說「抓鄭麗文、柯文哲、黃國昌好了，剛好她們也是正想去又是官司纏身還要買桶子聘請律師關整輩子，對台灣造成震懾威嚇效果為台灣做犧牲」、「跨境抓人（綁架）而不派戰機之類的，那除非走私離境不然海關還是過不了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法