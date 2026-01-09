為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美國「退群」國際組織台灣空間限縮？ 葉耀元：倒果為因

    2026/01/09 10:54 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國白宮日前宣布，總統川普簽署一項行政命令退出66個國際組織，有學者認為若川普持續抽身國際組織，台灣在國際的政治支持與發展空間將會受到限縮。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這些組織並不會因為美國在裡面所以台灣就可以增加參與，因為中國跟他的好朋友會用人海戰術來阻止台灣參與這些組織的任何機會。

    葉耀元在臉書PO文表示，這些組織並不會因為美國在裡面所以台灣就可以增加參與，因為中國跟他的好朋友會用人海戰術來阻止台灣參與這些組織的任何機會，而美國的盟友一般都只會站在旁邊納涼，不想要捲進美中競爭角力的漩渦之中。

    葉耀元指出，美國在過去數年一直在國際組織中想要說服其他國家讓台灣參與國際組織，然後你有看到我們成功了嗎？世界正再一次的朝向二元化的冷戰前進，這些報紙寫的疑美論述，唱衰美國的都是無意義的說詞。講個很簡單的事情：美國的做法不好，所以台灣就要選擇中國嗎？拜託，中國是要併吞你的大流氓欸，在主權至上的考量下，我們「根本就沒有選擇」。

    葉耀元直言，那些認為自己有選擇的，基本上就是在賣台，謝謝。

