藍白6度封殺國防特別預算 吳靜怡：鄭麗文見習近平籌碼？

在藍白立委聯手杯葛下，國防特別預算第6度在立法院程委會遭藍白聯手封殺。媒體人吳靜怡發文質疑，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，但她強調當時的國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示2026年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」

吳靜怡在臉書發文指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性。對此吳靜怡質疑，這種說法不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。

吳靜怡說明，陳水扁時期的69次退案，發生在20多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。

吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各種經濟施壓，台灣的民主同盟陣線的美國、日本、歐洲盟友一致要求台灣展現自我防衛決心，在這樣的情勢下，國防預算不只是內政爭議，而是國際社會判讀台灣戰略意志的關鍵指標。

吳靜怡質疑，鄭麗文高調宣示2026年上半年赴北京，強調「先見習近平再訪美國」的同時，藍白也在立法院反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼。國防預算被持續阻擋，本身就已成為一種可被北京解讀、評估與利用的政治訊號，不是因為國共已有協議，而是因為國民黨主動把自己最敏感、也最具爭議的國安議題，放上談判桌，等待北京決定是否收下這份「誠意」。

吳靜怡表示，對中國國民黨而言，這更像是一道可能重創選情的結構性陷阱，因為在台灣當前的選舉結構中，兩岸議題一旦被拉升為主戰場成為藍營地方首長最難承受的負擔，所以沒有人能保證，繼續阻擋國防預算、鄭習會等議題，會不會反而成為「抗中保台」的動員素材，也有可能因為兩岸路線藍營趨近極統，民眾黨就有機會有間隙壯大！

吳靜怡在文末也直言，黃國昌拚新北市長的包袱就是製造各種負評的柯文哲；國民黨拚今年大選的包袱就是製造各種親中話題的鄭麗文。

