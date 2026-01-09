今年六都市長選舉 黃暐瀚分析︰藍綠各有「兩攻、兩守、兩贏」

民進黨2026年百里侯戰將陸續就位，日前中執會通過提名基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，立委陳素月挑戰彰化縣長，以及立委劉建國角逐雲林縣長。（資料照）

針對年底的縣市長選情，資深媒體人黃暐瀚發文針對藍綠在六都的選情都提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察，他表示對綠營來說台中、新北挑戰機會提高，北市、桃園一將難求，台南、高雄是民進黨本命區。至於國民黨猛攻台南、高雄，只要能搶下一都，就算藍營大贏，新北、台中侯盧都將全力護盤，台北、桃園若是敗選，國民黨主席鄭麗文也會被轟下台。

黃暐瀚在臉書以「兩攻、兩守、兩贏！」為題發文分析年底的縣市長選情，他表示先前曾講過「五藍、五綠」（五藍：宜蘭縣、嘉義市、台東縣、彰化縣、新竹縣；五綠：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣），是他比較關注的縣市（關注藍綠是否翻盤），並指其餘12縣市基本上情勢比較明顯。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚針對六都提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。首先對綠營來說：「兩攻」為台中、新北，因為侯友宜、盧秀燕不再尋求連任，面對「新人」，綠營挑戰機會提高，台中何欣純、新北蘇巧慧，將會全力猛攻。

至於「兩守」為台北、桃園，北市、桃園一將難求，因為幾乎難贏，所以這邊所謂兩守，是守住40%得票率，不是真已經到了要翻轉勝選的程度，民進黨能在台北桃園拿超過40%，就算不差。

「兩贏」則是台南、高雄，壯士可以斷腕，斷頭直接升天。台南高雄是民進黨本命區，一定用120%的力氣尋求連任，若是沒贏，賴主席下台，2028是否連任，恐出現變數。

黃暐瀚也指出，同樣的，對藍營來說，一樣有「兩攻、兩守、兩贏」。其中「兩攻」為台南、高雄，謝龍介、柯志恩猛攻！只要能搶下一都，就算藍營大贏。「兩守」則是新北、台中，新北李四川、台中江啟臣，雖是初選，但侯盧都將全力護盤，總不能幹了8年市長，最後市民卻決定要政黨輪替，這對侯盧都不是臉上有光的事。

至於「兩贏」為台北、桃園，台北蔣萬安、桃園張善政，目前強到找不出對手，這兩都若是敗選，國民黨主席鄭麗文會被轟下台。

黃暐瀚在文末也強調，選情變化很快，目前大勢如此，等22縣市選將確定之後，他會再進行第2次的分析。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法