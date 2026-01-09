為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白卡總預算！ 周春米：影響逾40億 不該讓屏東走上舉債之路

    2026/01/09 08:15 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米表示，不該讓屏東走上舉債的路。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米表示，不該讓屏東走上舉債的路。（資料照，記者羅欣貞攝）

    總預算遲未審查，針對行政院長卓榮泰表示，衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應；屏東縣長周春米指出，鄉親最不希望看到的，就是屏東再度被迫走上舉債這條路，誠懇呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議。

    屏東縣長周春米8日深夜透過臉書表示，屏東從來不是資源最多的縣市。「我們深知自己的條件，也一直努力把每一分錢用在最需要的地方。我必須為屏東說出公道話」。

    周春米表示，115（2026）年度中央政府總預算，行政院早已依法送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，創下憲政史上前所未見的情況。這不只是中央施政受阻，更讓屏東等財政困窘縣市，首當其衝。對屏東而言，這不是政治攻防，而是沉重無比的財政壓力。

    周春米指出，原本為了彌補城鄉差距、改善財政不公平，中央在總預算中編列補助資源，卻因立法院惡意阻擋，補助款無法如期到位，讓原本就必須精打細算的屏東財政更加吃緊。

    她表示，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設和產業轉型等，這些攸關民生的建設，都已規劃完成，卻因預算卡關，可能被迫慢下來，目前行政院初估影響屏東超過40億元。

    周春米強調，這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未有舉債，屏東用行動證明地方政府也能改善財政；但這些努力不該因為總預算卡關而前功盡棄，城鄉差距已經存在，不該再因政治對立，把差距拉得更大。

    周春米指出，鄉親最不希望看到的，就是屏東再度被迫走上舉債這條路！誠懇呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議，唯有讓經費到位、讓建設前進，地方政府才能用穩健的方式照顧人民，繼續向前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播