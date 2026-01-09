北漂當牙醫25年...... 代表綠營參選南投縣長 溫世政曝「深藍」父母支持原因

草屯子弟溫世政，將獲民進黨徵召參選南投縣長。（圖擷自世樺牙醫診所網頁）

民進黨將徵召牙醫師溫世政參選南投縣長，是土生土長的草屯人，北漂工作25年，草屯地方人士多對他不了解，但其昔日國中師長則稱讚他是低調謙虛的學霸，而他在新北受訪時透露，父母是深藍的退休省府公務員，在了解他人生下半場返鄉，是想超越黨派做對家鄉有益的事，從擔心轉而支持。

現年53歲的溫世政，是南投縣草屯人，從省府退休的父母還住在家鄉，因生活低調，地方人士對溫世政及其家人不太了解。不過，他就讀草屯國中時的教學組長洪智烈則對他印象深刻，洪智烈表示，溫世政在國中時就是學霸，每次考試都是全校前三名，經常會上台受獎，而他個性低調不張揚、對人謙虛有禮，因此即使過了那麼久，還記得他當時的樣子。

溫世政在草屯唸炎峰國小、草屯國中，考上台中一中後才開始到外地求學，溫世政昨在新北受訪時指出，921地震發生時自己也是受災戶，當時服兵役的他還協助救災1年，退役後因南投沒有太好的發展機會，才被迫北漂工作，後來在新北市創設牙醫診所，北漂整整25年，25年是可退休的年資，因此決定人生下半場回鄉，完成自己對家鄉的使命和責任，也陪伴老邁的父母。

溫世政透露，父母是從省府退休的公務員，對他回鄉喜憂參半，喜的是可回鄉陪伴兩老，做對家鄉有幫助的事；憂的是現在藍綠對決的政治氛圍，可能讓他無法做到想做的事，但他告訴父母，希望能超越藍綠，從專業出發，針對南投縣老化嚴重、年輕人外流、醫師不足等問題，提出專業意見，幫助家鄉，父母才從擔心轉而開心支持。

