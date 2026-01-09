為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北漂當牙醫25年...... 代表綠營參選南投縣長 溫世政曝「深藍」父母支持原因

    2026/01/09 08:30 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯子弟溫世政，將獲民進黨徵召參選南投縣長。（圖擷自世樺牙醫診所網頁）

    草屯子弟溫世政，將獲民進黨徵召參選南投縣長。（圖擷自世樺牙醫診所網頁）

    民進黨將徵召牙醫師溫世政參選南投縣長，是土生土長的草屯人，北漂工作25年，草屯地方人士多對他不了解，但其昔日國中師長則稱讚他是低調謙虛的學霸，而他在新北受訪時透露，父母是深藍的退休省府公務員，在了解他人生下半場返鄉，是想超越黨派做對家鄉有益的事，從擔心轉而支持。

    現年53歲的溫世政，是南投縣草屯人，從省府退休的父母還住在家鄉，因生活低調，地方人士對溫世政及其家人不太了解。不過，他就讀草屯國中時的教學組長洪智烈則對他印象深刻，洪智烈表示，溫世政在國中時就是學霸，每次考試都是全校前三名，經常會上台受獎，而他個性低調不張揚、對人謙虛有禮，因此即使過了那麼久，還記得他當時的樣子。

    溫世政在草屯唸炎峰國小、草屯國中，考上台中一中後才開始到外地求學，溫世政昨在新北受訪時指出，921地震發生時自己也是受災戶，當時服兵役的他還協助救災1年，退役後因南投沒有太好的發展機會，才被迫北漂工作，後來在新北市創設牙醫診所，北漂整整25年，25年是可退休的年資，因此決定人生下半場回鄉，完成自己對家鄉的使命和責任，也陪伴老邁的父母。

    溫世政透露，父母是從省府退休的公務員，對他回鄉喜憂參半，喜的是可回鄉陪伴兩老，做對家鄉有幫助的事；憂的是現在藍綠對決的政治氛圍，可能讓他無法做到想做的事，但他告訴父母，希望能超越藍綠，從專業出發，針對南投縣老化嚴重、年輕人外流、醫師不足等問題，提出專業意見，幫助家鄉，父母才從擔心轉而開心支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播