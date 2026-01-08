為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    擋6次國防預算換重啟國共論壇？陳培瑜：國民黨應分享台灣民主

    2026/01/08 23:22 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜今（8日）指出，國民黨在立法院擋了6次國防預算，是否成功換來國共論壇門票？呼籲應向中共分享台灣的民主法治經驗。（資料照）

    國民黨傳出將於農曆年前重啟「國共論壇」，預計由副主席蕭旭岑率團赴中。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜今（8日）指出，國民黨在立法院擋了6次國防預算，是否成功換來門票？呼籲應向中共分享台灣的民主法治經驗，而非僅將中共論述拿回台灣「複製貼上」。

    據傳，國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」，已敲定於本月27日至29日在北京舉行。蕭旭岑稍早受訪表示，鄭麗文上任後致力推動國、共兩黨恢復交流與互信，相關工作都還在努力進行當中，如果有確切訊息，會再對外說明。

    對此，陳培瑜接受本報訪問時質疑，先前被說要換的門票，國民黨團在立法院擋了6次國防預算，是否已成功換來門票？

    陳培瑜強調，希望國民黨能將台灣民主法治的經驗與好處帶去分享，向中共傳達民主法治社會的力量；若論壇的作用僅是將中共論述拿回台灣複製貼上，這一點意義都沒有，呼籲國民黨出發前應仔細思考此行的目的。

