「第四勢力」集結！洪三雄設宴獲共識 唯一目標：取代民眾黨

「鷹爸」徐柏岳週四晚間在臉書分享宴席合影，主位坐著洪三雄。（擷取自徐柏岳臉書）

台灣政壇長期由藍綠兩大黨把持，近年好不容易竄出民眾黨這個號稱「跳脫藍綠」的第三勢力，但在黃國昌帶領下路越走越窄，還被貼上「小藍」標籤，在國會與藍營聯手毀憲亂政，讓許多期待第三勢力為台灣帶來新氣象的選民感到失望。不少小黨不甘第三勢力這塊招牌被民眾黨給弄髒，決定聯合起來組建「第四勢力」，知名企業家洪三雄8日晚間特別宴請這些小黨領袖，短期目標著眼在今年的九合一選舉！

退役飛官「鷹爸」徐柏岳週四晚間在臉書分享一張宴席合影，可以看到主位上坐著前國票綜合證券公司董事長、現任雙清文教基金會董事長洪三雄，「台灣第四勢力，正式集結。我們主張非綠、反藍白、要幸福！今晚洪三雄董事長伉儷宴請台灣基進、台聯黨、時代力量、社民黨、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟……等。年終尾牙感恩餐會，會中一致的共識，團結一致成為台灣第四勢力，將以取代白色力量為核心目標！2026我們來了。」

徐柏岳還在留言區補充，「第四勢力的目標就是要成為打白第一品牌，取代民眾黨是唯一目標！第四勢力是民國派與脫北者的堡壘，我們厭惡白藍但並不討厭民進黨，堅定支持賴清德總統！」

