台灣F-16致死率高於美軍？廖宏祥：只買硬體不重整合的代價

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥今表示，為什麼台灣F-16致死率會遠高於美國？關鍵是墜機「時機」與「環境」。（資料照）

飛官辛柏毅駕駛F-16戰機墜海，相關裝備問題受到外界關注。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今日表示，看到關於F-16墜毀事故的數據，很多人直覺會認為是飛行員素質問題或是訓練不足，但如果從系統工程和飛行物理學來看，背後隱藏極殘酷的「系統性過載」真相。

廖宏祥指出，為什麼台灣的致死率會遠高於美國？關鍵不一定在彈射椅優劣，而在墜機的「時機」與「環境」。在美國或歐洲，許多F-16事故源於機械故障，飛行員通常有幾秒鐘甚至幾十秒的時間發現異常，在相對穩定狀態下啟動彈射，因此生存率高。

廖宏祥研判，然而台灣絕大多數的致命事故屬於可控飛行撞地（CFIT），也就是説飛機在撞擊那一刻功能完全正常，但飛行員因為空間迷向或高速低空操作，沒有意識到危險即將發生。當飛行員在無警覺情況高速撞擊海面或地面，根本沒有機會啟動彈射，這可能是高致死率的原因？

解放軍天天騷擾 飛官「系統性過載」

廖宏祥提及，同時也可以檢討「搜索與救援」（search and rescue）能力。台灣的事故多發生於海上或山區，對搜救裝備與訓練極高要求。若搜救體系缺乏全天候、高海象下的偵測與吊掛能力，或飛行員個人定位裝備未能與指管即時整合，那麼即便飛行員成功彈射落海，在缺乏「黃金救援時間」下，失溫或溺水仍會導致生還機率大幅下降。

廖宏祥進一步說，搜救不只是派出直升機，而是從感測、定位、通訊、到救回的完整程序鏈。他表示，如果搜救體系在數位整合與作業訓練出現斷層，如此系統性的軟體與裝備落後，將使救援行動在關鍵時刻失效，進一步推高致死率。

廖宏祥分析，台灣飛行員承受的訓練強度與心理壓力，與相對和平的北約國家完全不在同一個量級。面對的是僅有百餘英里縱深的生存威脅，迫使飛行員在訓練中不斷試探高過載操作（G-LOC）與低空海面空戰的極限。再加上解放軍天天不間斷的騷擾，肯定對飛行員與後勤體系造成了巨大的生理與心理損耗。也就是説，壓力與疲勞會直接侵蝕飛行員的狀態意識，空間迷航的機率呈幾何級數增長。

美軍導入自動防撞地系統 致死事故大幅下降

廖宏祥提到，這也反映台灣國防在「系統整合」上的長期缺失。美國空軍在導入自動預防撞地系統（Auto-GCAS）後，CFIT的致死事故大幅下降，因為系統能在飛行員失能時自動接管。台灣過去長期缺乏這類數位安全網，這正是我們在系統工程上「只買硬體，不重整合」的代價。

據舉例，台灣買了世界級戰機，卻沒有配置最先進的數位安全設備。如果只懂得採購華麗的武器平台，卻忽視背後的數位工程、預測性維護及對人類生理極限的系統化保護，再先進的戰機也只是昂貴的消耗品。

廖建議，台灣真正需要的是將自動化防撞與精準搜救程序整合進防衛體系。國防部不能只依賴飛行員的意志力去填補系統漏洞，而是應該建立一套韌性系統架構，在飛行員發生不可避免的錯誤時，系統能成為最後一道防線，這才是對待這些守護領空勇士們最負責任的專業態度。

