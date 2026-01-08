花蓮縣長全民調排除何啟聖 李哲華：若經協調公開初選可領表登記

針對花蓮縣黨部決議年底縣長選舉提名人選採全民調決定，卻未納入何啟聖，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華強調，如果具有勝選機會的人選經協調後，認為應該舉辦公開初選，任何黨員都可以來領表登記。（資料照）

針對國民黨花蓮縣黨部決議年底花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝2位可能人選，引發日前表態爭取提名、孫文學校總校長辦公室主任何啟聖不滿，並預告明上午將前往國民黨中央黨部申訴。

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華回應，依照年底縣市長選舉提名特別辦法規定，花蓮縣長選舉是由花蓮縣黨部就有意參選、且具有勝選機會的人選進行協調，何啟聖過去只是隔空放話，沒有向花蓮縣黨部表達意願，再加上何的黨籍不在花蓮，自然也就沒有被納入可能人選。

李哲華強調，如果具有勝選機會的人選經協調後，認為應該舉辦公開初選，經公告初選後，任何黨員都可以來領表登記，而且如果何啟聖在初選登記前已經把黨籍轉移到花蓮縣，當然也可以參加初選，一切依提名特別辦法規定處理。

李哲華表示，依照提名特別辦法規定，現階段就是由花蓮縣黨部就有意參選且具有勝選機會的人選進行協調，如果何啟聖是花蓮縣黨部的黨員，當然有資格表達參選意願，就如葉耀輝一樣，並應循程序向花蓮縣黨部表達參選意願，不能只是在台北隔空放話，難道花蓮縣黨部還要派人詢問何啟聖的意願？他並舉例，如果一般的海外黨員也說要參選，難道黨部還要等人搭機返台後再做協調嗎？

