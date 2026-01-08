為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    否認主動表態參與柯韓會 王世堅：避免模糊焦點週五不出席

    2026/01/08 22:55 記者李文馨／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲明天下午將拜會立法院長韓國瑜，媒體報導，民進黨立委王世堅主動表達有意參與，對此，王世堅否認，並表示明天不會出席。（資料照，記者林正堃攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲上週拜會立院朝野黨團，預計明天下午拜會立法院長韓國瑜。媒體報導，民進黨立委王世堅主動表達有意參與此次會議。對此，王世堅表示，辦公室今天下午接到韓國瑜電話邀請，並非主動要求，為避免模糊焦點，他明天將不出席、也向韓國瑜致歉。

    據了解，柯文哲將於明天下午1時40分，前往立法院第二會客室與韓國瑜會面，會談採閉門方式進行，議題未設限，除了就代理孕母納入「人工生殖法」進行溝通外，也可能觸及總預算相關議題，民眾黨團總召、黨主席黃國昌及立委陳昭姿將陪同出席。

    媒體傍晚報導，傳王世堅主動表達要一同參與拜會敘舊。對此，王世堅回應，第一，他的辦公室今天下午接到韓國瑜電話邀請，他並非主動要求。第二，陳昭姿確實有來他的辦公室說明「人工生殖法」，他認為台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考。第三，為避免模糊焦點，他明天將不出席，他也在此對韓國瑜院長致歉。

