盧秀燕午餐免費政策做一半 何欣純出招「不足的我來做」

何欣純深夜再出招，宣佈若當選市長不分公私立午餐全免費。（圖：擷自何欣純臉書）

台中市長盧秀燕今突急轉彎宣佈下學年起公立國中小學營養午餐免費，但不少私立學校家長怒問私立學生難道不必吃飯、家長也有繳稅，竟被排除在外。民進黨台中市長參選人、台中市立委何欣純深夜再出招，強調，盧秀燕的做法，把孩子切分成兩個世界、貼標籤，未來若當選市長，國中小營養午餐應不分公私立通通免費，「盧市長做不足的，何欣純來做」。

台北市長蔣萬安6日宣佈推動國中小學免費營養午餐政策，台中市府先是表示未來「有增無減」，無意跟進，盧秀燕昨日面對相關議題也不願回應，何欣純今早提出「盧市長不做的，何欣純來做」，允若當選市長台中國中、小營養午餐費用，將由台中市府負擔，幫育兒家庭每年節省萬元以上的開銷。

結果盧秀燕一早緊急通知要宣佈重大政策，宣告下學年起公立國中小學營養午餐免費，卻因私立學校學生被排除在外，引起不少私校學生家長反彈，紛湧盧秀燕臉書抗議。

何欣純深夜再出招強調，今早在她提出國中小營養午餐免費的主張後，盧秀燕馬上宣布今年9月實施，不只她、連各界都感到意外無比，「畢竟盧市長這些年來，從頭到尾都閃躲不作為，更從沒表態支持過」。

何欣純說，盧秀燕政策急轉彎沒關係，只要能為孩子與家庭年省萬餘元，她支持。

何欣純直指，但盧秀燕僅補助公立國中小的孩子免費，多達2萬餘名念私校的孩子，卻被忽略、被捨棄，這樣的政策有極大疏漏，必須補足，國中小免費營養午餐是台中「兒童福利政策」重要的一環，應該公平等同、不應該有任何分別，盧市長的做法，把孩子切分成兩個世界，也把孩子的家庭貼上了標籤，「這絕對不是台中市府該做的事」。

何欣純說，未來若當選市長，台中國中小營養午餐，不分公私立，通通免費。

