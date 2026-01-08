為鄭習會測水溫? 「國共論壇」可望農曆年前登場

「國共論壇」可望於農曆過年前舉行，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京。（資料照）

「國共論壇」可望於農曆過年前舉行，據了解，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京，國、共兩黨將議題聚焦在經貿面與營商面。

而「國共論壇」的舉行與國民黨主席鄭麗文訪中，與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」，兩者將切割處理，「國共論壇」的舉行頗有雙方中斷溝通平台多年後，再重新恢復關係試水溫，也有為日後可望舉行的「鄭習會」鋪奠基礎的味道。

請繼續往下閱讀...

對於外傳「國共論壇」已確定在本月27日至29日於北京登場，黨內人士指出，很多事情還在規劃中，時間、地點等相關細節都還未到拍板的階段，但在國、共溝通的過程中，雙方的確希望朝向在農曆過年前舉行。

國民黨副主席蕭旭岑今晚接受本報訪問時僅表示，鄭麗文上任後致力推動國、共兩黨恢復交流與互信，相關工作都還在努力進行當中，如果有確切訊息，會再對外說明。

黨內人士指出，鄭麗文一直努力於恢復國、共兩黨溝同平台，而且雙方有共識一開始先從民生與經貿議題恢復溝通協商著手，相信能對台灣有所幫助，因此這次「國共論壇」將著墨在經貿面與營商面，但具體細節還在溝通中，要等確切定案後才會對外公布，而且與鄭麗文訪中並舉行「鄭習會」做切割，這位人士強調，「國共論壇」與兩黨領導人會面，完全是兩件不一樣的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法