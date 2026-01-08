軍購非網拍！專家解析飛官防寒衣「人命關天」的科學真相

海巡持續搜救失聯的空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛。在野立委則質疑國防部2025年編列的防寒飛行衣預算已通過，至今卻未能全面配發，是執行不力（海巡署提供）

空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤，外界質疑飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援期。果然有藍白人士拿著「防寒衣預算」大做文章，帶風向指責「錢編了怎麼還沒到貨」、「讓飛官受凍就是政府無能」。對此，數位創作者 Eric Lin 忍不住跳出來「科普」，說明空軍不敢隨便買現成的防寒衣給飛官穿，這不是效率問題，而是「人命關天」的飛安專業。

Eric Lin在社群媒體發文，從科學角度說明什麼叫「為何不能直接買現成的防寒衣」及何謂「抗G衣」，並痛批「把軍購當網拍的軍盲」，這種把戰機當成機車、把軍備採購當成淘寶下單的言論，真的會讓具備基本軍事常識的人笑掉大牙。

他說，現代戰機在執行纏鬥或閃避動作時，飛行員要承受高達9G（體重9倍）的重力。這時候，飛行員下半身穿的「抗G衣（G-suit）」必須瞬間充氣，死命勒緊大腿和腹部，強迫血液回流腦部，否則飛行員會立刻發生「G力昏迷（G-LOC）」然後撞山殉職。

若買「厚外套」穿在抗G衣裡面或外面，厚重的布料會形成緩衝層，導致抗G衣「無法有效加壓」。結果就是飛機一拉升，抗G衣充氣了卻壓不到血管，飛行員直接昏迷。所以「亂買衣服是會害死人的」。

其次，F-16或幻象的座艙極度狹窄，飛行員被綁在彈射椅上，手還要操作數十個精密開關。市售防寒衣通常袖子厚重寬鬆，在座艙裡極可能「勾到開關」，甚至「卡住彈射拉環」。在分秒必爭的空戰中，一個袖口卡住操縱桿，就是機毀人亡。空軍之前之所以退回舊款設計重新尋商，就是因為測試後發現會「妨礙操作」。

第三，​防火材質是基本底線。一般市售保暖衣物多半是尼龍或聚酯纖維，這種材質一遇到座艙起火，會瞬間「融化並黏在皮膚上」，造成毀滅性的燒燙傷。軍規飛行衣必須使用Nomex這類阻燃材質，高溫下只會碳化不會融化。這種特殊布料全球產能本來就稀缺，這是需要排單訂做的戰略物資，不是去隔壁賣場就能掃貨的。

Eric Lin說，國防部之所以謹慎，是因為他們把飛官的命看得比你們的政治口水重要。之前因為款式不合飛安標準而重新招標，這是負責任的表現。​他也提醒那些只會看預算執行率、不管裝備合不合用的政客，「拜託你們閉嘴吧。你們那種「有買就好」的草率心態，才是國軍安全最大的破口。讓專業的來，好嗎？」。

