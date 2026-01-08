盧秀燕突宣布營養午餐免費 這群人不忍了湧她臉書敲碗

盧秀燕今宣布自115學年度起推動公立國中小學午餐免費。（記者蘇孟娟攝）

台中營養午餐免費不包括私立學校，不少網友湧盧秀燕臉書敲碗。（擷自盧秀燕臉書）

台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費 ，台中市長盧秀燕今日突宣佈，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬名學生受惠；政策宣布後雖有不少正面肯定，但不少網友湧入急問「私立國中小學生不用吃午餐嗎」、「私立的小孩不是人嗎」，喊話盧秀燕應一視同仁全部補助。

台中市政府則表示，台中的教育預算支出占比六都最高，市府排除萬難下推動營養午餐政策，營養午餐免費以公立國中小為優先。

盧秀燕今早突宣佈自115年度起推出公立國中小學營養午餐免費政策，雖有不少人肯定可減輕家長負擔，但另有一票人湧她臉書急發聲。

不少人留言直問，「私立就不是小孩嗎？」、「私立的小孩不是人嗎?」、「私立的不用吃午餐？」，有家長留言說，讀私立國中小學的學生，也是同樣是台中的學生，應該一視同仁，給予補助，「難道讀私立國中國小的學生，就不用吃午餐嗎？」、「私立的學生是次等公民嗎？」。

另也有人提醒「高中不補助嗎」、「國立小學有嗎」，更有人自嘲被「市長媽媽」邊緣化。

還有家長指出，115學年度小孩剛好國中畢業升高中，跟補助擦肩而過，哀嚎「哪耶安捏」，還有人直問，補助可以回溯嗎。

此外，也有不少人在台中市教育局臉書留言，「請市府團隊雨露均霑不要只照顧公立學校孩子，私立學校孩子一樣是台中孩子，希望秉持公平原則。大家都有納稅」。

