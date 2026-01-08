為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨提案修附隨組織定義 黨產會：婦聯會近400億將無法收回

    2026/01/08 22:22 記者陳鈺馥／台北報導
    黨產會主委林峯正受訪表示，婦聯會不當取得財產將近400億，若因為附隨組織定義更改，讓婦聯會不是附隨組織，依法就不能收回。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委提案修正不當黨產條例，要將救國團排除附隨組織之外，並修正附隨組織定義，須人事、財務、業務三者均受實質控制，才能認定附隨組織。法律學者指出，若三讀通過，附隨組織將完全解套，不當黨產追討更加困難；黨產會主委林峯正受訪表示，婦聯會不當取得財產將近400億，若因為附隨組織定義更改，讓婦聯會不是附隨組織，依法就不能收回。

    傅正民主研究中心、台灣民主防衛聯盟、四二四教育基金會、謝聰敏教育基金會今晚在濟南教會舉行「誰的組織？誰的資產？救國團不能說的秘密」座談會，邀請專家學者探討黨產條例修法問題，以及救國團在威權時代如何協助國民黨進行校園監控。

    林峯正指出，救國團目前資產初估超過50億元，每年營收超過20億元，這次修法爭議之處在於，黨產會已經處分它的財產須移轉國有，有些不動產須交回來，還有10幾億現金必須收回，目前案子在訴訟中。但如果修法通過後，也許法院對於一些判決會變成要改判，換句話說，有些我們已經處分的不當財產，不動產、現金也好，就沒有辦法收回。

    林峯正批評，曾隸屬於國家的機關，不是更應該把資產還給國家嗎？打個比方，如果黨產會關門結束後，主委把黨產會公務車開回家、把財產帶走，這樣可以嗎？所以這是一個價值非常錯亂的修法。

    林強調，修法調整附隨組織的定義，勢必會影響到後面不當取得財產的認定。黨產會已認定婦聯會不當取得財產有將近400億，如果因為附隨組織的定義更改，讓婦聯會不是附隨組織，依法就不能收回，主要影響差別在這。

    台大歷史系特聘教授陳翠蓮表示，救國團在威權時代幫國民黨在校園進行佈建工作，她年輕時就讀中山女中，當時訓導室叫了4名學生過去，教官給每個人一個牛皮紙袋要招募學生，然後說美麗島叛亂份子已被抓起來了，並誇她們是「愛國青年」，聲稱國家交付任務給你們，當時自己以為是要當「長江一號」，所幸回家後父母親說不准填資料。

    陳翠蓮提及，後來檔案開放，自己查詢才知道這個就是「春風專案」，不只吸收大學生，甚至連高中生也在吸收，進行校園監控，所以救國團哪是公益組織，以前根本是黨國深入校園的監控組織。

    政大法律系副教授林佳和指出，轉型正義在各國經驗中，有返還威權時代的不當取得財產，即便當年有法律依據，在民主化後這被視為違反實質法治國原則，不當黨產必須返還，東德和台灣都有這樣的問題。

    林佳和提及，現行黨產條例關於附隨組織的定義，要實質控制人事、財務或業務之一，才算是附隨組織，其實這個認定標準非常嚴格，也跟歐陸經驗相當不同，歐陸經驗是主張你憑什麼能夠不當或強制取得，而不是有無實質控制。國民黨卻修法加嚴，將「或」改成「及」，人事、業務、財務三者都要滿足才能認定，這種修法讓黨產追討更加困難。

    林佳和批評，關鍵在於「是否於黨國體制內，利用政黨的優勢地位，取得違反實質法治國原則之不當利益」，而不是實質控制幾項。救國團從1973年開始對海外學人進行監控，1983年的校園安定工作會報，這些工作可算是政治領域的控制、意識形態的教育與灌輸、黨國統治的延伸與執行。

    他質疑，修正草案條文中的「本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」，這是試圖替附隨組織完全解套，以立法改變過去為司法所終局確認的法律適用，特別是婦聯會。

