賴清德穿上萬元防寒衣空軍卻沒有？ 專家曝網軍造謠背後真相！

空軍機號6700的F-16V戰機6日在花蓮外海失聯，由於氣溫驟降，外界質疑飛行員身上未著防寒衣，恐縮短黃金救援期，引發朝野口水戰。（資料照）

空軍花蓮基地F-16V飛官辛柏毅6日執行夜航訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）失靈等引起「空間迷向」致戰機墜海失聯。近日氣溫驟降，外界擔憂飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援時間，藍白網軍還在網上帶風向稱，民進黨政府不給空軍買防寒衣，把錢都貪汙走了。對此，紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」站出來拆解謠言。

扛布者8日晚間在臉書粉專發文，表示這幾天在社群平台看到一堆網軍帳號對政府發起連環攻擊，甚至還看到有人翻出總統賴清德去年元旦，穿著上萬元GORE-TEX空軍英倫風衣的照片，酸「總統都穿GORE-TEX，空軍竟然都沒有」，或是說「我去UNIQLO買一件防寒外套，空軍竟然都花不起」，指稱錢都被民進黨政府貪污去，各種言論隨後方勢力操作快速滋長。

請繼續往下閱讀...

對此，扛布者特別跳出來拆解謠言，「畢竟作為國防裝備，這類產品遠非一般消費品可比擬。它們必須經受極端環境考驗，融合多項互斥的機能需求，屬於高精密的軍事科技一環。首先，『防寒飛行衣』跟你穿的『防寒外套』是截然不同的東西。空軍也是有一套風衣外套可以防寒，其中也是用到GORE-TEX，但跟這種防寒飛行衣的規格截然不同。就以應用條件來說，就算是最頂規的戶外登山用的防寒產品，好比說Canada Goose的雪地外套，且最強的防水膜跟布料甚至填充物，但對空軍跳傘防寒需求仍遠遠不夠。」

「飛行員可能面對-40°C以下的低溫、高壓與劇烈風速。一般外套的防水膜在這種條件下會迅速失效或剝離，需仰賴特殊工藝將布料與膜層緊密結合。更嚴苛的是，它必須具備長期浸泡海水的保暖能力。海水的鹽分會加速腐蝕普通材料，而軍用規格要求在海水中浸泡數小時後，仍維持體溫不低於安全閾值（如核心體溫35°C、手部10°C）。全球能生產此類產品的廠商屈指可數，軍事標準（如MIL-C-83429）可沒那麼簡單。」

扛布者繼續說道：「除了上述這些外，它還要兼顧透濕跟阻燃。前者是因為你長期穿著，如果沒有好的透濕效果，飛行員很容易感受到悶熱。阻燃也是一定要的。畢竟需要跳傘的時候在某些時候可能是遇到失火或者爆炸的狀態，組燃效果必須要做到『防閃燃』才行。還有另一個問題在於，這三項機能本質上互斥。高防水往往犧牲透濕度，而阻燃材料又難以輕薄化。此次空軍改用此版還有為了讓飛行衣更輕薄、舒適，提升飛行員的機動性的需求。這進一步提高了製造難度，需要先進的層壓技術與精密縫合，確保在極端壓力下不失效」

「最後，你還要有『耐海水』侵蝕的效果。要知道海水的腐蝕力因為有海鹽的加乘，絕對不是你我所面對的雨水那麼簡單。這些加總起來，原料應該會需要到NOMEX（芳香族聚酰胺）紗線，搭配有極高強度且特殊貼合技術的廠商才能生產。這也遠超一般『機能紡織』的範疇，屬於國防精密技術的一環非常困難。從它還要『量身訂做』的需求中看來，這次空軍目標很明確的就是要讓每個飛行員都能在最好的條件下上陣作戰。只是悲劇來得太突然，空軍英雄來不及換裝，所以才引發這次的爭議。」

扛布者最後直言，「就算你不是紡織從業人員，也該意識到軍用產品的複雜性。它比潛水衣更精密，更不是隨便下單就能上架的特價商品。高敏技術需時間研發與測試，我們當然可期待加速交貨，但若將其等同於幾千元的市售外套，未免太低估國防與材料科學的深度。社群時代，資訊易被操弄，但真相永遠值得追求。請尊重這些技術背後的努力，也為空軍英雄祈福。希望這次事件能推動更快的裝備升級，繼續守護這塊土地的藍天。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法