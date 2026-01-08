3大法官認憲訴法修正案有拘束力 朱敬一狠酸：藍白若推「裸體評議」也要先寬衣再判違憲？

藍白企圖癱瘓憲法法庭。（資料照）

藍白聯手強闖憲訴法修正案，導致憲法法庭實質癱瘓。時隔近1年，憲法法庭展開自救，上月19日現有的8位大法官中，有5位宣告憲訴法修正案違憲，另外3位大法官迴避未參與評議；而藍白揪住這點，砲轟宣判無效。對此，中研院院士朱敬一狠酸，就算今天憲法法庭足額15人，藍白就算通過一個大法官必須「裸體評議」的荒謬法案，估計這3位大法官也會照做。

2025年12月19日，現有8位大法官的憲法法庭，認定憲訴法修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即起失效。不過蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官共同提出不同意見書，認為未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，由5位大法官署名作成的判決，依法不生效力。

這3位大法官還說，修正後憲訴法規定是總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告失效前，對憲法法庭、大法官均具有絕對拘束力，即便成為憲法審查標的，其效力也不因此喪失或暫停。

對此，朱敬一今天（8日）在臉書發文酸，「假設大法官有足額15人，而立法院通過新法『大法官必須裸體評議，憲法法庭才能做出判決』。依據形式邏輯：新法有拘束力，故大法官必須先寬衣、再判決違憲、復穿衣。」

