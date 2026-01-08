彰縣福興鄉長提名綠營2人相爭 現任蔣煙燈：當然挺自己人

彰化縣福興鄉代表黃厚綿，地方傳聞多時要參選鄉長，今天終於親口證實要爭取民進黨提名。（取自黃厚綿臉書）

民進黨彰化縣黨部將於12日到16日展開黨內初選登記作業，由於民進黨籍福興鄉長蔣煙燈已2屆，鄉公所女秘書陳巧芬與代表黃厚綿2人都正式表態將會登記參加初選。而蔣煙燈今天（8日）表示，秘書是公所員工，黨內初選他當然挺自己的人！

擁有南台科大應用英語碩士學歷的陳巧芬表示，她從台南嫁到福興，公公黃肇溪曾任番社社區理事長，她參選的初衷就是為民服務，雖然她第一次參選就挑戰鄉長，但是她「什麼都不怕」；如果有2人以上登記，黨部機制就是進行協調，協調不成就辦初選，她一切遵從黨的制度，而不是把黨當作從政的工具。

請繼續往下閱讀...

福興鄉代表黃厚綿今天首次公開表態，要爭取民進黨福興鄉長提名，黃厚綿曾擔任過一屆村長，隨即轉換跑道參選鄉代表，近年來勤走各地幫忙安裝扶手、讓老弱居家環境更安全，近來更是走遍各社區寫春聯，參選鄉長傳聞不斷，今天終於親口證實。黃厚綿強調，希望爭取提名，服務更多的鄉親，讓世界看到福興。

除了綠營有陳巧芬與黃厚綿表態爭取提名，國民黨部分，經營牛仔褲起家的前鄉長陳文福，4年前復出挑戰蔣煙燈敗陣後，持續跑攤，二連霸縣議員黃俊源也全面起跑，藍綠陣營都必須先進行黨內對決，才能敲定提名人選，藍綠選情都越炒越熱。

至於各界關切蔣煙燈的態度，蔣煙燈強調，陳巧芬是他力邀來公所上班當秘書，自己的員工當然自己挺，但他會遵守黨內初選的結果，最終提名誰就支持誰。

彰化縣福興鄉公所秘書陳巧芬，頂著碩士文憑要爭取民進黨福興鄉長提名。（陳巧芬提供）

彰化縣福興鄉長蔣煙燈2任屆滿將轉戰縣議員，目前藍綠各有2人要爭取提名。（蔣煙燈提供）

以牛仔褲工廠起家的陳文福，曾任彰化縣福興鄉長，4年前復出參選失利，今年將捲土重來爭取國民黨提名。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣議員二連霸黃俊源將轉戰福興鄉長選舉，爭取國民黨提名。（取自黃俊源臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法