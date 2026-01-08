沒納入花蓮縣長初選全民調 何啟聖明將向國民黨中央黨部申訴

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖。（截取自何啟聖臉書）

國民黨花蓮縣黨部今天決議，花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，同時只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等2個可能人選，並以黨籍、戶籍不在花蓮縣為由，把孫文學校總校長辦公室主任的何啟聖排除在外，何啟聖今晚表達不滿，並預告明日上午10點將前往國民黨中央黨部申訴，以求公平競選機會。

何啟聖並以2022年桃園市長選舉，國民黨徵召張善政，張在獲得徵召前才完成入黨申請為例，強調自己完全符合國民黨公職選舉提名相關規定。

何啟聖指出，他已於1月5日把爭取國民黨花蓮縣長黨內提名宣言，親送國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，並表達願意接受公開檢驗、參與公平競爭的立場，對於花蓮縣黨部在沒有與他溝通也未說明具體理由的情況下，刻意將他排除在既定提名機制之外，他深表遺憾並嚴正抗議。

何啟聖強調，國民黨是一個以民主立黨、以制度為本的百年政黨，凡具黨籍、符合法定資格，且已公開表達參選意願者，理應享有平等參與黨內提名程序的基本權利，花蓮縣黨部未經公開說明，即行排除特定參選人，已違背公開、公平、公正的原則，也嚴重傷害黨內民主的核心價值，坐實花蓮縣立委傅崐萁家族把持、壟斷花蓮的外界訾議。

何啟聖表示，他主張以初選或全民調方式決定提名人選，正是希望透過制度，讓民意作主、讓競爭回歸正軌，而非由少數人私下決定結果，如果在程序起點即設下排他性門檻，不僅無助於團結，反而坐實外界對「內定」、「封閉」、「派系壟斷」的質疑，對黨的形象與選情皆非正面。

他還說，自己要求的不是特權，而是制度，不是保證勝出，而是公平參與，並正式要求花蓮縣黨部公開說明排除他參與提名程序的具體理由與依據，立即恢復他參與黨內提名機制的正當權利，以及回歸民主政黨應有的程序正義，讓所有符合資格者，在同一制度下接受民意檢驗，「花蓮不是任何人的私有領地，國民黨也不應成為少數人操作的工具。唯有堅守制度、尊重民意，才能真正團結向前，迎戰未來。」

何啟聖並稱，翻遍國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法，未見任一條規定，要求參選黨員黨籍、戶籍要設於參選之地，只要符合選罷法相關規定，於選前４個月遷入，即具參選資格。

