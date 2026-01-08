盧秀燕突襲宣布營養午餐免費 議員諷「被媽媽市長消失的7年」

盧秀燕今宣布營養午餐免費政策。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕兩任市長任期以來，不少議員不斷提案、喊話要求推動營養午餐免費政策，盧秀燕總以財政理由打回票，今突襲宣布公立國中小學營養午餐免費，不少民進黨市議員痛斥，「被媽媽市長消失的7年」，證明過去不是不能做，而是為了政治算計不肯做。

台中市不少市議員多年爭取營養午餐免費政策未果，甚至去年9月藍白立委大修財劃法後，台中市估可年增逾200億財源時，又有議員再度提案營養午餐免費，仍沒有下文，台北市長蔣萬安釋大利多後，昨日盧秀燕被問及營養午餐免費政策仍拒不回應，今卻急轉直下突襲宣布跟進。

民進黨多名市議員強烈譴責已勸進多年的政策，盧秀燕硬是拖到任期最後1年才願推動，林祈烽說，盧秀燕自稱媽媽市長，卻讓孩子苦等7年，「被媽媽市長消失的7年」已無法補回孩子的發育，過去推託沒錢，因蔣萬安提出後恐危及到她2028角逐總統大選的機會，突然變有錢急轉彎宣布跟進，7年空窗期正好突顯她又在政治操作利多。

陳淑華指出，賣地女王盧秀燕賣地1065億元，過去卻寧願亂編預算辦煙火式、華而不實的活動或用公帑包裝自己，這些錢早已足夠推營養午餐免費造福學童，甚至普發現金給市民，跟進蔣萬安推營養午餐免費不是為照顧學童，根本是輸了、怕被罵，才會政策一夕轉彎，政治操作企圖搶失分。

江肇國也說，從今日盧秀燕突然宣布的動作可知，台中明明做得到卻不提早做，一路觀望直到台北宣布、輿論壓力出現後才跟進，看風向施政一直都是盧秀燕的風格；施志昌也批，光盧秀燕第二任市長任期，營養午餐免費提案大家提了又提，「盧秀燕睡了3年，眼睛終於睜開了」，促她別只想撒錢做短線民調，營養午餐不該是要選舉時才想到的靈光一現。

