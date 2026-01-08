形塑反日、反美世界觀！IORG揭紅藍白論述共構

IORG研究報告直指，中共、國民黨、民眾黨形塑反日、反美另類世界觀。（彭博檔案照）

日本首相高市早苗去年11月將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，台灣民間研究團隊IORG分析中共及台灣藍白在野政黨相關論述內容共通性。IORG研究報告直指，中共、國民黨、民眾黨形塑反日、反美另類世界觀。

IORG今日公布最新研究，報告指出中共惡意解讀高市早苗發言，建構對日統一戰線，「軍國主義」、「右翼野心」為共、國、眾三黨的論述共識；國民黨代共批美「內政化」台海事務，民眾黨對日展現「兩手策略」。

IORG批評，中共宣傳引用日、韓、俄、台部分在野人士反對日相發言的觀點，建構對日統一戰線，塑造日本受世界各國反對的「反世界」形象，類似於疑美論「反世界」論。

IORG進一步說，國民黨人士發言用語多次和中共重疊，2位前主席馬英九、洪秀柱獲多家中共官媒引用，成為中共宣稱「連台灣也反對高市」的宣傳材料。

值得注意的是，IORG認為，共、國、眾三黨論述內容皆連結高市發言及二戰歷史，塑造日相「右翼」、日本「軍國主義」、「好戰」形象；中共、國民黨進一步共構日本「侵略者」、「害台」具體形象，形容日本「和平破壞者」、「藉機發動戰爭」，認為日本將台灣作為「支點」、「工具」、「籌碼」；民眾黨則展現「兩手策略」，時任發言人呼應中共對日惡意論述，黨主席黃國昌則展現其形象設定的道德高度，呼籲日、中雙方克制。

報告分析，中共一貫錯誤認定台海事務為中國內政，錯誤批評日本「粗暴干涉中國内政」，國民黨馬英九、洪秀柱、立委高金素梅明確附和中共立場，表示「兩岸問題必須由兩岸自己來談」、「台海的事關你日本人什麼事」。

IORG批評，針對台灣政府，國民黨、民眾黨以台灣在野黨身分發起符合中共利益的論述，抹黑總統、執政黨「媚日」、無能，中共則多次引述洪秀柱言論，選擇性延續「以台批台」宣傳策略。

針對美國部分，IORG痛批，兩岸論述分工，「左岸和美、右岸批美」，台灣在野黨成為中共批評美國的「馬前卒」，中共則於川習通話後呼籲中、美合作「共同維護戰後國際秩序」、「堅決阻擊」日本復活軍國主義。

IORG批評，中共宣傳引用反對日相發言的觀點，建構對日統一戰線，塑造日本受世界各國反對的「反世界」形象，類似於疑美論「反世界」論。（取自IORG臉書）

