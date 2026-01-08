國民黨花蓮縣長初選游淑貞、葉耀輝全民調 何啟聖未納入原因曝

國民黨花蓮縣黨部今天開會，決議縣長初選將採全民調，共有葉耀輝、游淑貞納入名單，至於何啟聖的黨籍戶籍都不在花蓮因此未納入。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚今年兩任將滿，吉安鄉長游淑貞被外界認為是接班人，前花蓮市長葉耀輝半年前開始動作，國民黨花蓮縣黨部今天（8日）召開委員會，決議由游淑貞、葉耀輝以全民調方式決定提名人選，至於前天宣布要參加國民黨初選的媒體人何啟聖，則因戶籍黨籍都不在花蓮，未被縣黨部納入初選名單。

國民黨花蓮縣黨部今天召開委員會議，全體委員46人，39人出席，現場共識決，由葉耀輝、游淑貞辦理全民調，決定國民黨花蓮縣長提名人選。

葉耀輝1997年第13屆補選時當選花蓮市長，隔年連任1屆，2002年卸任後淡出政壇，去年開始布局參選花蓮縣長；吉安鄉長游淑貞則被外界視為徐榛蔚接班人，2人今天都出席會議，提出施政藍圖。

縣黨部主委盧新榮說，全民調預計這幾天就會開始規劃，近日坊間有很多似是而非的言論，企圖影響花蓮縣長的選情，縣黨部的原則是樂見優秀的黨內同志爭取機會，將按照黨規並參照民意來進行提名作業，目標是推出國民黨內最強人選以贏得勝選，葉耀輝、游淑貞無論能力、資歷、經驗、學識、品格都是優秀人選，將進行全民調決定提名人選。

至於6日宣布要參加國民黨初選花蓮縣長的媒體人何啟聖，盧新榮說，何啟聖的黨籍、戶籍都不在花蓮，目前在資格、資歷上仍以葉耀輝、游淑貞為適當，何啟聖未被縣黨部納入初選名單全民調。

吉安鄉長游淑貞被外界認為是徐榛蔚接班人。（記者花孟璟攝）

葉耀輝去年就開始布局參選花蓮縣長。（記者花孟璟攝）

