    部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建 行政院可望拍板

    2026/01/08 19:29 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰明（9）日將視察部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃情形，在投入縣長選舉的苗栗縣議員陳品安奔走下，行政院近期將核定相關計畫。（圖取自張惇涵臉書）

    行政院長卓榮泰明（9）日將視察部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃情形，在投入縣長選舉的苗栗縣議員陳品安奔走下，行政院近期可望核定相關計畫。

    行政院秘書長張惇涵今天在臉書表示，部立苗栗醫院急重症大樓計畫，最早在2010年核定，卻在2015年中止。蘇貞昌院長上任後，在2021年重啟，隔年進行修正，2023年核定新方案。但之後，又經過多次流標與檢討，去年再次提出修正計畫。

    「醫療，應該為苗栗人療傷止痛。」張惇涵強調，卓揆與行政院全力支持這項計畫。硬體增加了165張病床固然重要，但軟體上，我們也希望結合專業的醫療團隊、提升量能。明天一早，卓揆也將親自到苗栗醫院視察。

    張惇涵指出，實際上，從前總統蔡英文到賴總統，中央從2017年到2026年，包括統籌款、一般性補助款，以及計劃型補助款，挹注苗栗的總額達到2187億元，今年不僅比去年多了25億元，更是2016年的將近2倍；這也讓苗栗的財政，從赤字到2024年賸餘20億元。

    張惇涵強調，「建設或許有波折，但看病不能再周折。蜿蜒崎嶇的路已走過，接下來，一起趕進度」。

    圖
    圖 圖 圖
