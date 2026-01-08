與國防部「料敵從寬」不同調？海巡署駁：中國軍演結束持續應變

中共去年底環台軍演，海巡船艦併航監控。（記者邱俊福翻攝）

針對國防部長顧立雄表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則，維持適度戒備」，有媒體用來對照海巡署此次中國軍演公告實彈射擊禁航時間的第二天所辦餐會，暗喻原則不同；海巡署今晚加以駁斥，認為此比照恐誤導視聽，海巡應對軍演同樣料敵從寬，每一艘海警船不只應對到24浬，而是應對到中線，與國防部相同，在12月30日軍演實質結束後，持續應變，堅守到最後一刻。

海巡署表示，中國東部戰區去年12月29日7時30分發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊的禁航時間為12月30日上午8時至下午6時。30日下午6時，台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離我國限制水域，海空航班亦恢復常態，便依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然以料敵從寬，海巡署和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線。

隔日、也就是12月31日海空航班全面恢復後的第二天，海委會舉辦擴大會報後，辦理慰勉服務46年退休同仁的離退餐會，為公務行程，在中午12時30分舉行，並非在軍演當天聚餐，不是私人的人際關係。

海巡署表示，餐會背後的價值觀也被前立委游毓蘭公開肯定、視海巡弟兄為手足的核心理念，因此呼籲勿再以訛傳訛，海巡始終站在海防最前線，堅守崗位，全力捍衛主權，守護國家安全。

