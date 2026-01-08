為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    去年即提出營養午餐免費 林俊憲：好政見不怕別人學

    2026/01/08 19:28 記者蔡文居／台南報導
    立委林俊憲去年11月召開記者會，提出「營養午餐免費、每週牛乳多一杯」的政見。（林俊憲提供）

    爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲今天表示，去年11月6日，他為台南市民提出「營養午餐免費、每週牛乳多一杯」的政見，到今年開始，北市、中市、高雄陸續效法，公布營養午餐免費的政見。如同他在政見發表時所說，為市民提出好政見，不怕別人來學。因為他的政策理念，是從他們團隊日常服務、從基層民意匯集而成，所以獲得跨黨派支持。

    針對台北、高雄等宣布學童營養午餐全面免費，林俊憲表示，而且，台南市是六都最有本錢，提出營養午餐免費的城市。因為國中小的營養午餐，已經超過9成由市府自辦，由中央廚房供餐給各個小校，透過規模經濟降低食材採購成本，每餐不到40元就能吃到有機食材。所以台南若實施營養午餐免費，每年將增加約10億元的支出，負擔成本是六都最少。

    此外，去年10月2日，他提出65歲以上長輩免費接種帶狀皰疹疫苗，就是因為團隊在服務過程中，聽到許多長輩受到皮蛇病痛之苦，因此他們研擬財政負擔後，提出在4年內為36萬長輩接種。

    林俊憲說，台南未來有更大的發展，接下來的市長，應該要投資市民、更照顧孩童與長輩，從民生上提供更多服務，讓更多南漂就業的家庭，願意落籍入戶。初選在本月12日就啟動電話民調，也希望市民朋友，選擇一個有創新、肯關懷、顧市民的市長，讓台南不論在科技發展還是社會福利，都成為全國領先城市。

